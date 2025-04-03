Рязанца осудили за хранение наркотиков

Установлено, что в сентябре 2024 года 38-летний житель Шиловского района около села Авдотьинка нашел кусты конопли. Он собрал части растения, высушил их и стал хранить для личного употребления. Из незаконного оборота изъято более 150 граммов марихуаны. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств). Ему назначили наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Рязанца осудили за хранение наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в сентябре 2024 года 38-летний житель Шиловского района около села Авдотьинка нашел кусты конопли. Он собрал части растения, высушил их и стал хранить для личного употребления.

Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции, из незаконного оборота изъято более 150 граммов марихуаны.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств).

Подсудимый признал свою вину и раскаялся. Ему назначили наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.