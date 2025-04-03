Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
Подразделения группировки российских войск «Восток» освободили населенный пункт Веселое в ДНР, «Днепр» взяли под контроль село Лобковое Запорожской области. По данным Минобороны, Украина потеряла на двух направлениях до 185 военных.
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО. Об этом сообщило 3 апреля Минобороны в соцсетях.
Подразделения группировки российских войск «Восток» освободили населенный пункт Веселое в ДНР, «Днепр» взяли под контроль село Лобковое Запорожской области.
По данным Минобороны, Украина потеряла на двух направлениях до 185 военных.