Роскомнадзор не станет собирать данные для слежки за россиянами

Отмечается, что ранее некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что сбор информации якобы «поможет определить, насколько часто абонент посещает заблокированные сайты, и устроить за ним тотальную слежку».В пресс-службе РКН указали, что намерены собирать информацию о сетевых адресах для актуализации правил противодействия DDoS-атакам.

Роскомнадзор не станет собирать данные для слежки за россиянами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что ранее некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что сбор информации якобы «поможет определить, насколько часто абонент посещает заблокированные сайты, и устроить за ним тотальную слежку».

В пресс-службе РКН указали, что намерены собирать информацию о сетевых адресах для актуализации правил противодействия DDoS-атакам.