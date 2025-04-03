Прокуратура обязала главу рязанского поселения убрать несанкционированную свалку

Установлено, что в селе Казачья Слобода действует несанкционированная свалка, состоящая из строительных отходов и бывших в употреблении предметов мебели. По данному факту главе администрации сельского поселения внесено представление.