Прокуратура обязала главу рязанского поселения убрать несанкционированную свалку
Установлено, что в селе Казачья Слобода действует несанкционированная свалка, состоящая из строительных отходов и бывших в употреблении предметов мебели. По данному факту главе администрации сельского поселения внесено представление.
Прокуратура обязала главу рязанского поселения убрать несанкционированную свалку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что в селе Казачья Слобода действует несанкционированная свалка, состоящая из строительных отходов и бывших в употреблении предметов мебели.
По данному факту главе администрации сельского поселения внесено представление.