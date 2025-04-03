Появились подробности ДТП с участием «Хендай» в Рязани

ДТП произошло 2 апреля, примерно в 06.00, на 501-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». По предварительным данным полиции, 29-летний рязанец, управляя автомобилем «Хендай», столкнулся с грузовиком «МАЗ», за рулем которого был 61-летний житель Клепиковского района. Водитель легковушки получил травмы. Он обращался за медпомощью. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.