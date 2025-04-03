Полиция предупредила рязанцев о телефонных мошенниках

Отмечается, схема заключается в том, что гражданину звонят якобы представители оператора сотовой связи. Под предлогом продления договора на обслуживание абонентского номера злоумышленники просят сообщить код из СМС. Так аферисты получают доступ к «Госуслугам».