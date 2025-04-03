Областная организация Профсоюза работников здравоохранения продолжила образовательный марафон

Проводимые семинары и лекции имеют глубокую практическую направленность. В марте состоялся семинар для специалистов по информационной работе, посвящённый продвижению профсоюзных и медицинских сообществ в социальных сетях. Участники обсудили современные инструменты коммуникации, способы вовлечения аудитории и особенности подачи информации для подписчиков сообществ.

Областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ на постоянной основе проводит обучающие мероприятия для профсоюзного актива и рядовых членов Профсоюза. Эти встречи не только помогают специалистам отрасли разбираться в вопросах трудового права, охраны труда, оплаты труда, использования цифровых инструментов в профсоюзной работе и многих иных важных сферах, но и помогают связывать все направления работы Профсоюза в органичную систему социальной поддержки работников здравоохранения.

Проводимые семинары и лекции имеют глубокую практическую направленность. В марте состоялся семинар для специалистов по информационной работе, посвящённый продвижению профсоюзных и медицинских сообществ в социальных сетях. Участники обсудили современные инструменты коммуникации, способы вовлечения аудитории и особенности подачи информации для подписчиков сообществ.

Также в марте прошла лекция для студентов выпускных курсов Рязанского государственного медицинского университета. Эксперты Профсоюза рассказали о таких составляющих трудовой деятельности работника отрасли здравоохранения, как оплата труда, охрана труда, защита трудовых прав. Студентам дан уникальный материал: как рассчитываются зарплаты, надбавки и стимулирующие выплаты, каковы права работников на безопасные условия труда, как профсоюз помогает отстаивать интересы работников.

Для заинтересованных специалистов здравоохранения вчера проведён обучающий семинар, на котором разбирались правила оформления совместительства и внутреннего совмещения в медицинских организациях, а также основные положения регионального отраслевого соглашения, в рамках мероприятия обсудили их практическое применение.

В ближайшее время запланированы лекции для выпускников Рязанского медицинского колледжа, где будут рассмотрены актуальные вопросы трудовых отношений в сфере здравоохранения.

Областная организация Профсоюза продолжает работать над повышением правовой грамотности и профессиональной компетентности своих членов.