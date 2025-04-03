Над Рязанью пилотов пассажирского самолета пытались ослепить лазером

Инцидент произошел в ночь на 3 апреля. Пилоты самолета, выполняющего рейс «Дубай-Москва», сообщили о том, что их пытаются ослепить синим лазером. Позже самолет приземлился в аэропорту Внуково.