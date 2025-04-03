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На содержание дороги М-5 «Урал» в Рязанской области выделили миллиард рублей
Согласно контракту, подрядчик отремонтирует покрытие проезжей части и проконтролирует состояние горизонтальной разметки. При этом необходимо сохранить ландшафт, почву и растительность, не загрязнять пылью и химическими веществами поверхностные и грунтовые воды, предотвратить выбросы газов в атмосферу. В ходе выполнения работ очистят дорожные знаки, устранят дефекты, проверят качество световозвращающих пленок, заменят сигнальные столбики.

На содержание автомобильной дороги М-5 «Урал» в Рязанской области (участки км 160+445 — км 279+450 и км 279+450 — км 419+000) выделили 1 миллиард 18 миллионов 732 тысячи рублей. Соответствующие тендеры опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно контрактам, подрядчик отремонтирует покрытие проезжей части и проконтролирует состояние горизонтальной разметки. При этом необходимо сохранить ландшафт, почву и растительность, не загрязнять пылью и химическими веществами поверхностные и грунтовые воды, предотвратить выбросы газов в атмосферу.

В ходе выполнения работ очистят дорожные знаки, устранят дефекты, проверят качество световозвращающих пленок, заменят сигнальные столбики.

Отмечается, что в зимний период дорогу будут обрабатывать противогололедными материалами.

Также подрядчику необходимо разработать проект организации дорожного движения для повышения пропускной способности и безопасности автомобилей и пешеходов.

Срок оказания услуг — с 1 июля 2025 года до 30 июня 2027 года.

Заказчиком работ выступило ФКУ «Поволжуправтодор».

Напомним, ранее на содержание дорог общего пользования федерального значения в Рязанской области Р-22 «Каспий» и Р-132 «Золотое кольцо» выделили 651 миллион рублей.