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На ГРПЗ состоялось собрание Молодежного центра

Совет Молодежного центра Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) провел заседание с участием координаторов по работе с молодежью в подразделениях и молодых работников ГРПЗ.

Председатель Молодежного центра Василий Муранов представил отчет о работе за 2024 год и план мероприятий на 2025. Также присутствующих ознакомили с обновленным составом Совета, рассказали об информационных ресурсах центра. В ходе собрания молодые специалисты имели возможность задать волнующие их вопросы и внести предложения по работе центра.

Кроме того, на мероприятии состоялось награждение лучших координаторов по работе с молодежью из разных подразделений, а также победителей конкурса «Лучший молодой специалист АО «ГРПЗ» по итогам 2024 года в разных номинациях. Всем им вручили дипломы, памятные подарки и денежные премии.

«В текущем году мы продолжим максимально наращивать взаимодействие с молодежью завода, вовлекать сотрудников в корпоративную жизнь, стремиться сделать их частью команды единомышленников с общими для завода целями. Работа Молодежного центра является важным направлением в работе предприятия, демонстрирующим интерес к молодым работникам и их мнению. Это отличный способ обеспечить взаимодействие между руководством и молодежью предприятия, а также создать платформу для внедрения новых идей и инициатив», — отметил председатель Молодежного центра Василий Муранов.

Представители Молодежного центра анонсировали запланированные на 2025 год мероприятия. Среди них — туристические сплавы, экскурсии, велопрогулки, субботники, а также командный турнир «Эрудит АО «ГРПЗ» и научно-практическая конференция молодых специалистов АО «ГРПЗ».