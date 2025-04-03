Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 03
13°
Птн, 04
15°
Сбт, 05
ЦБ USD 84.38 -0.17 04/04
ЦБ EUR 93.16 1.96 04/04
Нал. USD 85.00 / 85.00 03/04 18:25
Нал. EUR 94.00 / 94.00 03/04 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
6 842
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
10 334
Опыт и высокая зарплата. «Зеленый сад» дает студентам супер-старт!
Егор Скорицкий работает в строительной компании больше...
28 марта 17:10
10 797
ГК «Зеленый сад» поддерживает областную команду юных баскетболисток
Сборная баскетбольная команда Рязанской области «Оникс»...
24 марта 14:49
17 838
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
МВД предупредило об ответственности за сдачу в аренду аккаунтов WhatsApp*
«Сдав свой аккаунт в аренду, вы становитесь соучастником преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — указали правоохранители. Наказание за подобное правонарушение может составлять до 10 лет лишения свободы.

МВД предупредило об ответственности за сдачу в аренду аккаунтов WhatsApp*. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сдав свой аккаунт в аренду, вы становитесь соучастником преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — указали правоохранители.

Наказание за подобное правонарушение может составлять до 10 лет лишения свободы.

*Принадлежит Meta — экстремистская организация, запрещена в России.