МВД предупредило об ответственности за сдачу в аренду аккаунтов WhatsApp*

«Сдав свой аккаунт в аренду, вы становитесь соучастником преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — указали правоохранители. Наказание за подобное правонарушение может составлять до 10 лет лишения свободы.

МВД предупредило об ответственности за сдачу в аренду аккаунтов WhatsApp*. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сдав свой аккаунт в аренду, вы становитесь соучастником преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — указали правоохранители.

Наказание за подобное правонарушение может составлять до 10 лет лишения свободы.

*Принадлежит Meta — экстремистская организация, запрещена в России.