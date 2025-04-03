Минобороны рассказало об обстановке в Курской области на 3 апреля

Отмечается, что Украина за сутки потеряла более 180 военнослужащих. Кроме того, уничтожены боевая машина пехоты, две боевые бронемашины, 11 автомобилей и два миномета, а также пять пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов.