Минобороны рассказало об обстановке в Курской области на 3 апреля
Отмечается, что Украина за сутки потеряла более 180 военнослужащих. Кроме того, уничтожены боевая машина пехоты, две боевые бронемашины, 11 автомобилей и два миномета, а также пять пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов.
Минобороны рассказало об обстановке в Курской области на 3 апреля. Соответствующая информация опубликована в соцсетях министерства.
Отмечается, что Украина за сутки потеряла более 180 военнослужащих.
Кроме того, уничтожены боевая машина пехоты, две боевые бронемашины, 11 автомобилей и два миномета, а также пять пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов.