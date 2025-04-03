«Госуслуги» будут блокировать часть разделов при подозрительной активности

Доступ к пенсиям, льготам и налогам будет приостановлен на 72 часа."Если действия пользователя вызывают подозрения, доступ к чувствительным разделам личного кабинета ограничат", — рассказали в ведомстве. Там добавили, что постоянно заботятся о безопасности учетных записей «Госуслуг» и постоянно совершенствуют их защиту.

«Госуслуги» будут блокировать часть разделов при подозрительной активности. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на Минцифры.

Доступ к пенсиям, льготам и налогам будет приостановлен на 72 часа.

«Если действия пользователя вызывают подозрения, доступ к чувствительным разделам личного кабинета ограничат», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что постоянно заботятся о безопасности учетных записей «Госуслуг» и постоянно совершенствуют их защиту.