Глава НАТО заявил, что Украине передадут дополнительные F-16

Ранее в Пентагоне заявили, что Украине необходимо соответствовать ряду критериев до того, как США дадут свое согласие на передачу ей истребителей F-16. Среди них: обучение пилотов английскому языку и другие вещи, например логистика на земле.