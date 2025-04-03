Глава ЦБ рассказала, когда россиянам станет доступна ипотека

По ее словам, это произойдет, когда опустятся процентные ставки вследствие снижения инфляции. Глава Банка России напомнила, что кредиты на жилье в стране начали активно развиваться без массовых льготных программ, без нагрузки на бюджет, когда инфляция была около 4% несколько лет подряд.

Глава ЦБ рассказала, когда россиянам станет доступна ипотека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Эльвиру Набиуллину.

По ее словам, это произойдет, когда опустятся процентные ставки вследствие снижения инфляции. Глава Банка России напомнила, что кредиты на жилье в стране начали активно развиваться без массовых льготных программ, без нагрузки на бюджет, когда инфляция была около 4% несколько лет подряд.

«И тогда у нас ставки по ипотеке были около 8%… Это основной механизм, с помощью которого мы можем делать доступную ипотеку, поэтому для нас очень важно инфляцию снизить, чтобы все ставки и для бизнеса были умерены, и для людей, которые хотят долгосрочно взять кредит», — подчеркнула она.

Набиуллина добавила, что в последний период действия безадресной льготной ипотеки массовая доступность жилья не увеличилась, потому что все ушло в рост цен и в финансовую прибыль застройщиков.

ЦБ прогнозирует инфляцию в России по итогам 2025 года в 7-8%, ожидая ее возвращения к целевым 4% в 2026 году.