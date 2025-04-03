Эстония построит укрепления на границе с Россией

Возведение 14 бункеров на северо-востоке приграничной полосы и еще четырех на юго-востоке запланировано на осень 2025 года. Общее количество собираются довести почти до 600. Бункеры должны будут выдерживать попадание боеприпасов калибра 152 мм. Уточняется, что при строительстве будет учтен опыт украинского конфликта. В случае начала возможных боевых действий военные станут минировать поля и подрывать мосты с трубопроводами.

Эстония построит укрепления на границе с Россией. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на ERR.

Возведение 14 бункеров на северо-востоке приграничной полосы и еще четырех на юго-востоке запланировано на осень 2025 года. Общее количество собираются довести почти до 600. Бункеры должны будут выдерживать попадание боеприпасов калибра 152 мм.

Уточняется, что при строительстве будет учтен опыт украинского конфликта. В случае начала возможных боевых действий военные станут минировать поля и подрывать мосты с трубопроводами.