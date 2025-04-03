Экс-глава администрации Рязанского района возглавила детский центр «Зарница»

Оздоровительный центр находится в селе Болошнево Рязанского района. Напомним, Наталья Жунева занимала пост главы администрации Рязанского района с 2014 года. В июне 2024 года она ушла с должности. Позже возглавила спортивный центр «Витязь».