Для рязанцев выпустили предупреждение о штормовом ветре
Отмечается, что с 6:00 до 21:00 4 апреля на территории Рязанской области местами ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 17 м/с.
Для рязанцев выпустили предупреждение о штормовом ветре. Информация появилась на сайте регионального МЧС.
Отмечается, что с 6:00 до 21:00 4 апреля на территории Рязанской области местами ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 17 м/с.
Будьте внимательны и осторожны.