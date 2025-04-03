Директор рязанского предприятия задолжал работникам более 600 тысяч рублей

По данным следствия, руководитель допустил невыплату причитающихся сотрудникам денежных средств на сумму более 600 тыс. рублей. Железнодорожным межрайонным следственным отделом в отношении директора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Расследование продолжается.