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Десятки домов в Рязани остались без холодной воды
С 11:45 до 20:00 холодной воды не будет по адресам: улица Вокзальная, дома №№ 5, 7, 14, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 51а, 55б, 61, 61 корпус 1, 65, 77, 89, 91;улица Вокзальная, дома №№ 6, 11, 20, 24, 26а, 28а, 36, 37, 41, 44 — административные здания;Первомайский проспект, дома №№ 58, 58 корпус 1, 64, 64 корпус 1, 64 корпус 2, 64 корпус 3, 66, 66 корпус 1, 66 корпус 2, 74 корпус 1;Первомайский проспект, дома № 54 (конгресс-отель «Альянс»);ЦТП — Первомайский проспект, дом № 74 корпус 1; ЦТП — Вокзальная дом № 7 (1 ввод улицы Вокзальная).Ранее стало известно, что в Рязани затопило улицу Вокзальную.

Десятки домов в Рязани 3 апреля остались без холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала» в соцсетях.

С 11:45 до 20:00 холодной воды не будет по адресам:

  • улица Вокзальная, дома №№ 5, 7, 14, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 51а, 55б, 61, 61 корпус 1, 65, 77, 89, 91;
  • улица Вокзальная, дома №№ 6, 11, 20, 24, 26а, 28а, 36, 37, 41, 44 — административные здания;
  • Первомайский проспект, дома №№ 58, 58 корпус 1, 64, 64 корпус 1, 64 корпус 2, 64 корпус 3, 66, 66 корпус 1, 66 корпус 2, 74 корпус 1;
  • Первомайский проспект, дома № 54 (конгресс-отель «Альянс»);
  • ЦТП — Первомайский проспект, дом № 74 корпус 1; ЦТП — Вокзальная дом № 7 (1 ввод улицы Вокзальная).

Причина отключения не указана.

Ранее стало известно, что в Рязани затопило улицу Вокзальную.