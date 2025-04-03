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Аналитика ВТБ: продажи ипотеки в России снизились на 42%

В марте банки выдали ипотеку примерно на 255 млрд рублей, следует из предварительной оценки ВТБ. Это лучший результат первого квартала (+16% к февралю), однако на 42% ниже, чем в марте прошлого года. В целом за первые три месяца 2025 года объем общероссийских продаж ипотеки составил около 606 млрд рублей. Таким образом, год к году снижение составило также 42%.

Основным драйвером роста остается господдержка, чья доля продолжала увеличиваться в течение всего квартала. По оценке аналитиков в марте на льготные программы пришлось около 80% от общего объема выдач. Самой популярной программой остается «семейная ипотека», по которой в марте было оформлено 7 из 10 кредитов.

Сам банк в первом квартале провел 15,7 тысячи ипотечных сделок на общую сумму более 80 млрд рублей. Как и в целом на рынке, в годовом выражении объемы выдачи ипотеки в банке существенно снизились. Лидерами по объему ипотечных сделок в январе-марте традиционно стали Москва и Московская область (около 25 млрд рублей), Краснодарский край (5,5 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (5 млрд рублей).

«Первый квартал был сложным для ипотечного рынка. Высокие ставки по рыночным программам сдерживают спрос, что закономерно сокращает объемы продаж год к году. И хотя на рынке произошло некоторое снижение ставок, они по-прежнему существенно ограничивают возможности потенциальных заемщиков, из-за чего многие россияне предпочитают дождаться более выгодных условий», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.