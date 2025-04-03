Аналитика ВТБ: предприниматели удвоили спрос на депозиты

Спрос на депозиты среди компаний среднего и малого бизнеса по итогам 2024 года вырос в 2 раза. Об этом сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Предприниматели особенно активно используют краткосрочные депозитыые продукты для получения дохода и гибкого доступа к финансам. Две трети сделок приходится на депозиты «Овернайт», которые позволяют размещать средства на одну ночь и получать проценты уже на следующее утро. Такие депозиты, а также неснижаемые остатки на расчетных счетах позволяют иметь быстрый доступ к деньгам на развитие или непредвиденные расходы.

Также значительно вырос интерес бизнеса к китайским юаням, что связано с развитием международного бизнеса клиентов и расчетов в национальных валютах, а также желанием диверсифицировать свой портфель. Это подтверждает статистика: с начала года объем средств в юанях, размещенных на депозитах и неснижаемых остатках на счетах клиентов СМБ, увеличился в пять раз, а количество размещений — в семь раз.