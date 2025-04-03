Аналитика ВТБ: где квартиры покупают за наличку?

ВТБ и «Метр квадратный» (М2) проанализировали рынок ипотеки и представили рейтинг регионов по количеству ипотечных сделок на тысячу жителей. Также узнали, где квартиры предпочитают покупать за наличку.

Где чаще платят наличными

По числу неипотечных сделок на тысячу жителей верхние строчки занимают Свердловская, Калининградская области и Республика Калмыкия (17 сделок на тысячу жителей). Далее следуют Новгородская (16,5), Ленинградская и Новосибирская области (по 16,1). Этим регионам помогла привлекательность для переезжающих и доступные цены на вторичное жилье (в Свердловской, Новгородской областях и Калмыкии «квадрат» вторички дешевле, чем в среднем по стране на 12%, 23% и 31% соответственно). В среднем по стране на тысячу жителей приходится 13 неипотечных сделок, а в Москве — чуть больше 10.

Москва — лидер по объему ипотеки, регионы — по активности

В абсолютных цифрах по объему ипотечных продаж лидирует Москва. Далее следуют Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область. Вместе эти пять регионов формируют треть ипотечного рынка страны.

Однако, если смотреть на количество ипотек на тысячу жителей, Ленобласть — безусловный лидер. Здесь эксперты насчитали 12,6 ипотечных сделок на тысячу жителей. В Архангельской области этот показатель — 12, в Республиках Тыва и Удмуртия — чуть более 11, а в Новосибирской области — 10,8. Для сравнения, в среднем по России — 7,4, а в Москве — 6,9.

Почему эти регионы в топе

Возглавить рейтинг этим регионам удалось благодаря активному строительству. Ленинградская и Новосибирская области выигрывают за счет привлекательности для переезжающих. Республика Тыва выделяется высокой потребностью в жилье (обеспеченность жильём — 15,3 кв. м на человека против 28,9 в среднем по стране), а Архангельская область — «арктической» ипотекой.

Важно отметить, что в этих регионах жители более охотно берут ипотеку. Например, в Республике Тыва ипотека финансирует 63% сделок с жильем, в Архангельской области — 50%, тогда как в среднем по России — 37%.

На последних строчках рейтинга — регионы с высокими доходами, где у людей ожидаемо больше возможностей купить жилье без кредита. Например, в Ненецком и Чукотском автономных округах на тысячу жителей приходится всего 2,2 и 4,4 ипотечных сделки, а зарплаты в 1,5 и 2 раза выше средних по стране.

* рейтинги основаны на данных Роскадастра о сделках, зарегистрированных в ЕГРН за 2024 год и январь-февраль 2025 года, статистике Росстата о численности и доходах населения, а также данных аналитического центра М2.