43-летнего рязанца задержали за распространение «синтетики»

В квартире мужчины на улице Рыбацкой оперативники обнаружили несколько свертков с 4 видами зелья синтетического происхождения общей массой 14 граммов, а также электронные весы и упаковочные материалы. Полицейские также выяснили, что злоумышленник недавно сделал три тайника с оптовыми партиями наркотиков, которые предназначались для передачи розничным дилерам. Полицейские нашли закладки на улице Подгорной и проезде Грибоедова. В каждом из них оказалось более 40 граммов «синтетики». Всего изъято более 140 граммов запрещенных веществ. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

Полицейские задержали 43-летнего рязанца, причастного к сбыту оптовых партий наркотиков через интернет-магазин. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

В квартире мужчины на улице Рыбацкой оперативники обнаружили несколько свертков с 4 видами зелья синтетического происхождения общей массой 14 граммов, а также электронные весы и упаковочные материалы.

Полицейские также выяснили, что злоумышленник недавно сделал три тайника с оптовыми партиями наркотиков, которые предназначались для передачи розничным дилерам.

Полицейские нашли закладки на улице Подгорной и проезде Грибоедова. В каждом из них оказалось более 40 граммов «синтетики».

Всего изъято более 140 граммов запрещенных веществ.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).