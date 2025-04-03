34-летнего рязанца осудили за мошенничество с покупкой шин

Установлено, что в октябре 2024 года осужденный предложил знакомой купить автомобильную резину и диски со скидкой. Женщина согласилась и передала ему 67 тысяч рублей. Мужчина потратил деньги на личные нужды. Рязанский районный суд с учетом позиции гособвинителя, наличия рецидива преступлений, назначил подсудимому наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

34-летнего рязанца осудили за мошенничество с покупкой шин. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в октябре 2024 года осужденный предложил знакомой купить автомобильную резину и диски со скидкой. Женщина согласилась и передала ему 67 тысяч рублей.

Мужчина потратил деньги на личные нужды.

Рязанский районный суд с учетом позиции гособвинителя, наличия рецидива преступлений, назначил подсудимому наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.