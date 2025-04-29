Трамп заявил, что «спасает» Украину

«Я думаю, что я спасаю эту страну [Украину]. Я думаю, что эта страна будет раздавлена очень скоро. Это большая военная машина (Россия. — прим. ред.). Давайте посмотрим правде в глаза», — сказал Трамп. Президент США посетовал, что у него были «трудные времена» с украинским коллегой.

Президент США Дональд Трамп заявил, что «спасает» Украину и оказывает большую услугу. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на издание The Atlantic.

«Я думаю, что я спасаю эту страну [Украину]. Я думаю, что эта страна будет раздавлена очень скоро. Это большая военная машина (Россия. — прим. ред.). Давайте посмотрим правде в глаза», — сказал Трамп.

Президент США посетовал, что у него были «трудные времена» с украинским коллегой.