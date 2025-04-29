Рязанец пытался задушить жену
Житель Ряжска поздно пришел с работы в состоянии сильного алкогольного опьянения, женщина не промолчала. В ходе завязавшегося конфликта муж несколько раз ударил супругу ладонью по лицу, повалил ее на пол и стал душить руками, общая, что расправится с ней, если она не замолчит.
Рязанец пытался задушить жену. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
На место происшествия незамедлительно выехал участковый и призвал нетрезвого 43-летнего мужчину к порядку.
Житель Ряжска поздно пришел с работы в состоянии сильного алкогольного опьянения, женщина не промолчала. В ходе завязавшегося конфликта муж несколько раз ударил супругу ладонью по лицу, повалил ее на пол и стал душить руками, общая, что расправится с ней, если она не замолчит.
Женщине удалось вырваться и выбежать на улицу, где она обратилась к соседям с просьбой вызвать сотрудников полиции.
Возбуждено уголовное дело.