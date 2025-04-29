Полиция отказалась возбуждать дело после трагической гибели многодетного рязанца

В Касимовском районе многодетного рязанца сбили на обочине, он скончался с больнице. Полиция отказала его жене в заведении уголовного дела. Мария обратилась в редакцию РЗН. Инфо, чтобы привлечь внимание к трагедии и добиться справедливости. 47-летний Андрей ждал скорую помощь на обочине дороги после столкновения с лосем, когда его сбила другая машина. Водитель известен, он представил свою версию событий, которая не совпадает с показаниями очевидцев трагедии. Подробнее о произошедшей трагедии — в публикации РЗН. Инфо.

В Касимовском районе в многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался с больнице. Полиция отказала его жене в заведении уголовного дела. Мария обратилась в редакцию РЗН. Инфо, чтобы привлечь внимание к трагедии и добиться справедливости.

47-летний Андрей ждал скорую помощь на обочине дороги после столкновения с лосем, когда его сбила другая машина. Водитель известен, он представил свою версию событий, которая не совпадает с показаниями очевидцев трагедии.

Мария недоумевает, почему не были проведены необходимые проверки и допросы свидетелей. Она направила жалобу на действия полиции главе СК Александру Бастрыкину и в Касимовскую прокуратуру, обратилась к местным депутатам с просьбой о помощи.

Подробнее о произошедшей трагедии — в публикации РЗН. Инфо.