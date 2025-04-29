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«Марко Молл»: Бессмертный полк на самом большом экране Рязани

Рязань вместе со всей Россией готовится к одному из главных праздников — Дню Победы.

9 мая в ТРЦ «Марко Молл» Бессмертный полк пройдет в онлайн-формате.

Участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, ковавшие Победу у станков, военные медики, спасавшие наших бойцов в госпиталях — все, кто приближал этот Великий день, пройдут памятным строем на самом большом экране города.

«В этом году праздничная дата знаковая — юбилейная. Сотни тысяч рязанских бойцов и тружеников тыла внесли свой неоценимый вклад в приближении Великой Победы. 70 тысяч рязанцев за боевые подвиги были награждены орденами и медалями. Нет равных нашему региону и по числу Героев Советского Союза —294 человек стали обладателями этой высшей награды. Бессмертный полк на экране „Марко Молл“ — это возможность для каждого рязанца отдать дань уважения и памяти своему герою», — сказал Константин Денисов, директор по маркетингу и PR компании «Мармакс».

Принять участие в акции «Бессмертный полк» в «Марко Молл» может каждый. Для этого необходимо прислать фотографии ветерана с 1 мая и до 18:00 4 мая по ссылке: https://forms.gle/bKvKYum5N4pcvnp89

Каждый снимок обязательно будет размещен на экране центра 9 мая в День Победы.