Во Владимирской области в результате опрокидывания автобуса пострадали 35 человек
Во Владимирской области в результате опрокидывания автобуса пострадали 35 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Общественный транспорт двигался из Пскова в Кострому. В нем были 55 человек, в том числе один ребенок.
Из пострадавших 15 человек госпитализированы, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации.
По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.
Фото: Telegram-канал «112».