Во Владимирской области в результате опрокидывания автобуса пострадали 35 человек

Во Владимирской области в результате опрокидывания автобуса пострадали 35 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Общественный транспорт двигался из Пскова в Кострому. В нем были 55 человек, в том числе один ребенок.

Из пострадавших 15 человек госпитализированы, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации.

По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

Фото: Telegram-канал «112».