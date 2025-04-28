В Рязани «Зеленый сад» подал иск к ВООПИиК о защите деловой репутации

Иск о признании сведений недостоверными и порочащими деловую репутацию с требованием опровергнуть их приняли к производству, Предварительное судебное заседание назначили на 2 июля 2025 года. Кроме того, в картотеке есть сведения о еще одном иске «Зеленого сада» к региональному ВООПИиК. При этом ответчиком числится и Игорь Кочетков. Заявление подано 24 апреля. Ранее активист Кочетков судился с администрацией Рязани о признании недействительным выдачи разрешения на строительство домов в районе шпалозавода. Компания-застройщик «Зеленый сад» подтвердила законность полученного разрешения. В итоге Кочетков проиграл суд.

В Рязани строительная компания «Зеленый сад» подал в суд на рязанское региональное отделение всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры». Информация опубликована в картотеке Арбитражных дел.

Иск о признании сведений недостоверными и порочащими деловую репутацию с требованием опровергнуть их приняли к производству, Предварительное судебное заседание назначили на 2 июля 2025 года.

Кроме того, в картотеке есть сведения о еще одном иске «Зеленого сада» к региональному ВООПИиК. При этом ответчиком числится и Игорь Кочетков. Заявление подано 24 апреля.

Ранее активист Кочетков судился с администрацией Рязани о признании недействительным выдачи разрешения на строительство домов в районе шпалозавода. Компания-застройщик «Зеленый сад» подтвердила законность полученного разрешения. В итоге Кочетков проиграл суд.