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В «Окской стрелке» в Рязани вся инфраструктура будет в пятиминутной доступности

В новом жилом комплексе на берегу Оки ГК «Зеленый сад» реализует концепцию «Первая миля» — все самое важное для жизни, учебы, работы и отдыха будет находиться рядом. Об этом сообщила пресс-служба строительной компании.

Жильцам «Окской стрелки» доступны новые школа и детский сад, многопрофильный медицинский центр, инновационный детский центр, Яндекс-хаб с возможностью доставки посылок роботами-роверами, спортивный центр, набережная, пляж и главная речная марина города, аптеки, кафе, магазины, бытовые сервисы, лес и луга, дорожная развязка для удобного выезда в любую точку города.

Забронировать квартиру в ЖК «Окская стрелка» на индивидуальных условиях можно по ссылке: https://vk.cc/cLedp5

Застройщик: ООО СЗ ЗЕЛЕНЫЙ САД — РЯБИНОВЫЕ ГРОЗДЬЯ, проектная декларация № 62-000396 от 10.04.2025. Подробности на сайтах наш. дом. рф, https://www.green-garden.ru/ и по телефону 8 (4912) 77-77-77.