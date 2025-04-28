В Кировской области полицейские выстрелили в ветерана Афганистана после угроз
В Кировской области полицейские выстрелили в ветерана Афганистана после угроз. Об этом сообщила Baza.
Отмечается, что правоохранители приехали на вызов из-за агрессивного поведения мужчины.
Злоумышленник взял лопату, пилу и топор и пошел на полицейских. При этом, по данным канала, он оскорблял сотрудников. На предупреждения не реагировал.
Полицейским пришлось выстрелить в 59-летнего мужчину, пуля попала в ногу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».
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