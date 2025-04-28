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«Росгосстрах» и «Москвич» подберут для клиентов оптимальный вариант страхования

«Росгосстрах» присоединился к программе страхования московского автозавода «Москвич». Партнерство позволит подобрать для владельцев авто этой популярной отечественной марки оптимальный вариант финансовой защиты по доступной цене и высокое качество обслуживания и ремонта при наступлении страхового случая.

«Первые полисы каско на «Москвич» мы оформили почти сразу после того, как в конце 2022 года автозавод возобновил свою работу, и машины начали поступать в продажу в дилерской сети. С тех пор число застрахованных «Росгосстрахом» автомобилей всех моделей этой марки постоянно увеличивалось. В 2024 году мы застраховали в 2,7 раза больше «Москвичей», чем в 2023-м, а за первый квартал этого года — уже почти треть от прошлогоднего количества, — рассказывает директор Департамента по работе с автобизнесом «Росгосстраха» Алексей Бородин. — После включения «Росгосстраха» в программу страхования московского автозавода «Москвич» наше партнерство вышло на новый уровень, что положительно отражается на стоимости владения автомобилем и добавляет ощущение уверенности на дороге водителям за рулем «Москвича».

Страховая программа предусматривает индивидуальный подход к каждому владельцу «Москвича». В покрытие полиса входит полный набор актуальных рисков: угон, ущерб в результате ДТП, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц и т. п. Кроме того автовладелец может подобрать под свои потребности дополнительные опции и сервисные услуги. При наступлении страхового события клиенту будет обеспечена оперативная поддержка, а качественный ремонт на дилерской станции техобслуживания возможен без промежуточного посещения офиса «Росгосстраха» — заявление и все необходимые для урегулирования документы можно подать дистанционно, а также самостоятельно провести фотофиксацию повреждений.

«Масштабная сеть присутствия «Росгосстраха» позволяет нам предоставлять страховую защиту владельцам автомобилей «Москвич» буквально по всей стране, а широкая география и удобное расположение дилерских центров нашего партнера обеспечивает им восстановительный ремонт и обслуживание высокого качества в полном соответствии со стандартами бренда», — подчеркивает Алексей Бородин.

Статистика «Росгосстраха» показывает, что владельцев «Москвичей» можно отнести к категории аккуратных водителей. В основном в компанию они обращаются с не самыми серьезными повреждениями — средняя сумма выплаты по страховому событию составляет около 110 тыс. рублей. Но было и несколько случаев, когда после аварии экспертиза подтверждала конструктивную гибель автомобиля. И собственники получали по полису каско полную страховую сумму.

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в Группу ВТБ. На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2024 года система «Росгосстрах» отметила 103 года со дня своего создания. www.RGS.ru