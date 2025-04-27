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Рязанские хирурги провели жительнице реконструктивную операцию
Отмечается, что пациентка длительное время страдала от наружного желчного свища, который сопровождался обильным желчеистечением. Врачам удалось сформировать гепатикоеюноанастомоз для восстановления проходимости желчных протоков. Послеоперационный период протекал без осложнений.

Рязанские хирурги провели жительнице реконструктивную операцию на желчевыводящих путях. Об этом сообщается в соцетях ОКБ.

Отмечается, что пациентка длительное время страдала от наружного желчного свища, который сопровождался обильным желчеистечением.

Врачам удалось сформировать гепатикоеюноанастомоз для восстановления проходимости желчных протоков.

Послеоперационный период протекал без осложнений.