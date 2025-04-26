SHOT: в Ленобласти столкнулись более 20 машин
В Ленобласти столкнулись более 20 машин. Об этом ночью 26 апреля сообщил SHOT.
ДТП произошло на Киевском шоссе. По данным Telegram-канала, столкнулись минимум 22 автомобиля. Отмечается, что несколько из них сильно разбиты.
Как уточнили в посте, пострадали четыре человека. Двое мужчин госпитализированы с серьезными травмами, еще две женщины получили травмы легкой степени тяжести.
Предварительная причина ДТП, как пишет SHOT, — гололед.
Фото: Telegram-канал SHOT