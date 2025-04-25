«Зеленый сад» стал спонсором благоустройства стадиона школы № 76 в Рязани
В Рязани стадион школы № 76 благоустроят за средства «Зеленого сада». Об этом сообщила пресс-служба строительной компании.
Деньги на благоустройство стадиона уже выделены. В ближайшее время там появятся велосипедные и беговые дорожки, пространство для занятий скейтбордингом и катания на самокатах.
Сотрудничество со школой продолжат. Например, «Зеленый сад» приглашает учеников на дополнительные занятия в академию развития интеллекта «Boom KIDS» (улица Быстрецкая, дом № 18 корпус 3). Также руководство компании-девелопера рассмотрит вопрос об именных стипендиях для талантливых школьников.