В Рязанской области за сжигание травы к ответственности привлекли шесть человек
Отмечается, что административные протоколы составили на жителей деревни Шишковка, поселка Заря, села Телятники и рабочего поселка Сараи. Некоторые из них заплатят штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.
В Сараевском районе за сжигание сухой травы и мусора привлекли к административной ответственности шесть человек. Об этом 25 апреля сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сараевскому, Ухоловскому, Александро-Невскому и Сапожковскому районам.
Отмечается, что административные протоколы составили на жителей деревни Шишковка, поселка Заря, села Телятники и рабочего поселка Сараи. Некоторые из них заплатят штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.