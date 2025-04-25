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В «Марко Молл» приедет популярная российская писательница Дарья Донцова

В «Марко Молл» приедет популярная российская писательница Дарья Донцова. Встреча с автором десятков книг, создателем литературного жанра «иронический детектив» пройдет в магазине «Читай город» в понедельник, 28 апреля.

Живой диалог с писательницей, ответы на самые разные вопросы, главный из которых «как важно никогда и ни при каких обстоятельствах не сдаваться», автограф-сессия и фото на память о встрече в Рязани.

Несколько интересных фактов из жизни гостьи:

  • Настоящее имя Агриппина писательница получила в честь бабушки.
  • Детство дочь писателя Аркадия Васильева проводила в Переделкине, где подружилась с «добрым сказочником» Корнеем Чуковским.
  • Впервые детективные истории вошли в жизнь Дарьи в детстве. В начале 60-х годов вместе с отцом из ФРГ Дарья привезла десятки романов немецких авторов, прочитанных девочкой на языке оригинала.
  • Первый собственный роман «Крутые наследнички» написала по совету мужа во время борьбы с тяжелой болезнью.
  • Ну, а про любовь к мопсам писать излишне — у Дарьи их несколько и не только в жизни, но и на страницах ее захватывающих историй.

Встреча с Дарьей Донцовой, «Марко Молл», книжный магазин «Читай-город», начало: 17:00.

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 12+.