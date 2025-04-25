На Рязанском приборном заводе завершился весенний этап Всероссийской акции «Неделя без турникетов»

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) в очередной раз прошла Всероссийская акция «Неделя без турникетов».

В рамках мероприятия предприятие посетили порядка

450 рязанских школьников и студентов. Это учащиеся рязанских школ №№ 34, 6, 38, 75, 45,10, 2, лицея № 52, школьники из Баграмово, Спасска-Рязанского, Полян, Шацка, Рыбного, а также студенты рязанских ссузов и вузов.

Традиционно гости посетили заводской музей, где их ознакомили c историей становления и развития предприятия. В преддверии

празднования 80-летия Великой Победы особый акцент сделан на информации о боевом и трудовом подвиге заводчан.

Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «было награждено более 1000 заводчан. Кроме того, предприятие в 2024 году награждено медалью «Рязань — город трудовой доблести».

Для молодежи также организовали посещение производственных подразделений, где их ознакомили с современными технологиями производства. Ребята увидели работу инструментального цеха, комплекса механообработки и переработки пластмасс. Сотрудники предприятия не просто гиды — они объясняли тонкости сложных процессов, раскрывали нюансы профессий, о которых невозможно прочитать в учебнике, делились личными историями, связанными с заводом.

«Выбор профессии — огромный шаг. Такие встречи и экскурсии помогают ребятам понять, что собой представляет наше предприятие. Основной целью мы ставим привлечение молодежи на производство, чтобы молодые люди своими глазами могли увидеть, что рабочие и инженерные профессии — это престижно и перспективно. Уверен, что участие Приборного завода в подобных акциях поможет молодежи определиться с выбором жизненного пути и будущей сферой деятельности», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Всероссийскую акцию «Неделя без турникетов» проводит Союз машиностроителей России ежегодно в апреле и октябре. Она направлена на повышение у молодежи интереса к инженерно-техническим специальностям, популяризацию профессий, востребованных на рынке труда, развитие кадрового потенциала машиностроительной отрасли. Ведущие государственные корпорации, машиностроительные холдинги и предприятия принимают активное участие в ее организации и проведении.