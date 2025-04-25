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Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 2025 15:11
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В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
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В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
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Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
9 апреля 11:54
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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 26-27 апреля
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В театре кукол завершатся гастроли Нижегородского академического театра кукол.

В клубе Deep выступит Дельфин, а на сцене филармонии покажут ирландское шоу CIty Pipes.

На сцене МКЦ пройдет два концерта симфонического оркестра MetalliadA — симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish и программа The Best: MetalliadA. А также выступит звезда русского шансона — группа «Бутырка».

В спортшколе «Капитан» пройдет кубок Рязанской области по MUAYTHAI., в в спорткомплексе Дворца детского творчества за звание чемпиона поборются четыре лучших баскетбольных команды ЦФО.

В центральной городской библиотеке имени Сергея Есенина в рамках ежегодной акции «Библионочь» для рязанцев подготовили программу «От героев былых времен…».

В выставочном зале художественного музея пройдет лекторий «Искусство Серебряного века» — часть нового проекта «Есенин в городе», посвященного 130-летию поэта.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».