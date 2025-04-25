Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 26-27 апреля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В театре кукол завершатся гастроли Нижегородского академического театра кукол.
В клубе Deep выступит Дельфин, а на сцене филармонии покажут ирландское шоу CIty Pipes.
На сцене МКЦ пройдет два концерта симфонического оркестра MetalliadA — симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish и программа The Best: MetalliadA. А также выступит звезда русского шансона — группа «Бутырка».
В спортшколе «Капитан» пройдет кубок Рязанской области по MUAYTHAI., в в спорткомплексе Дворца детского творчества за звание чемпиона поборются четыре лучших баскетбольных команды ЦФО.
В центральной городской библиотеке имени Сергея Есенина в рамках ежегодной акции «Библионочь» для рязанцев подготовили программу «От героев былых времен…».
В выставочном зале художественного музея пройдет лекторий «Искусство Серебряного века» — часть нового проекта «Есенин в городе», посвященного 130-летию поэта.
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