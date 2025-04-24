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Клиенты ПАО «РЭСК» могут получить кешбэк за оплату электричества

До 30 июня 2025 года по мск при оплате счетов ПАО «РЭСК» через Систему быстрых платежей (СБП) жители Рязанской области получат кешбэк* в размере 3% от суммы платежа.

Для этого необходимо зарегистрироваться в программе лояльности на сайте: vamprivet.ru. Оплатить услуги через СБП можно любым удобным способом — на сайте ПАО «РЭСК», в личном кабинете клиента, в мобильном приложении и по QR-коду на квитанции.

В течение нескольких минут кешбэк вернётся рублями на банковский счёт, с которого была совершена оплата.

Подробнее об условиях акции на сайте: vamprivet.ru.

Акцию проводит Национальная система платёжных карт (НСПК — операционный платежный и клиринговый центр СБП). Сведения об организаторе акции, правилах проведения акции, размере кешбэка, начисляемого клиенту, и правила программы лояльности доступны на сайте: vamprivet.ru.

*Кешбэк — частичный возврат денежных средств.