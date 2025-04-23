В рязанском ТРЦ «Марко Молл» пройдут «Модный показ» и «Битва аниматоров»

В рязанском ТРЦ «Марко Молл» в выходные пройдут «Модный показ» и «Битва аниматоров». Об этом сообщила пресс-служба ТРЦ.

В субботу, 26 апреля, в 15:00 в «Марко Молл» на «Модном подиуме» (0+) представят детскую одежду и аксессуары, которые будут актуальны в весенне-летний сезон.

Подобранные стилистами образы из новых коллекций гости увидят на презентации от международного агентства Fashion Kids Models.

На «Модном показе» выступят юные вокалисты студии современного вокала «Я — артист», а также воспитанники танцевальной студии «Здесь дети» и школы танцев «ВАРИант».

"Битва аниматоров" (0+) в «Марко Молл» пройдет в воскресенье, 27 апреля, в 14:30.

Участников ждут выступления в разных жанрах, собственные номера. Самое сложное выступление, по словам организаторов, — импровизация. Выбирать героя батла будет жюри.

Стать актерами анимационных программ и интерактивных номеров в этот день сможет каждый гость шоу.

На «Битве аниматоров» также гости смогут увидеть мыльное шоу.

Возрастное ограничение — 0+