Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 23
25°
Чтв, 24
20°
Птн, 25
18°
ЦБ USD 81.46 0.7 23/04
ЦБ EUR 94.04 0.37 23/04
Нал. USD 84.50 / 83.83 23/04 13:20
Нал. EUR 95.52 / 95.90 23/04 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 2025 17:20
5 677
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
9 апреля 11:54
26 112
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 12:00
25 442
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
40 598
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
ГРПЗ стал участником выставочного проекта «Герои тыла» экспозиции «Подвиг Народа» в Музее Победы

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) в рамках выставочного проекта «Герои тыла», который является частью экспозиции «Подвиг Народа» Музея Победы на Поклонной горе в Москве, представил материалы об истории выпуска десантных планеров для фронта в годы Великой Отечественной войны.

Специально для музея на заводе изготовили макет планера Г-11 конструкции Владислава Грибовского, выпускавшегося предприятием во время войны. Этот летательный аппарат часто использовался для доставки грузов в партизанские отряды, поэтому для витрины также создали макет леса с поляной, светящимися сигнальными кострами для посадки летательного аппарата и фигурками партизан. Для посетителей подготовили подробную электронную презентацию, в которой раскрывается история выпуска планеров на заводе, приводятся уникальные документы, воспоминания тружеников, фотографии, чертежи, а также рассказывается о сохранении на ГРПЗ памяти о подвиге заводчан.

«Для нашего предприятия большая честь быть представленным в год 80-летия Великой Победы в одном из крупнейших военно-исторических музеев мира. Мы участвуем в выставочном разделе, посвященном вкладу промышленности в приближение Победы, в рамках соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией Ростех и Музеем Победы.

Для экспонирования мы подобрали максимально интересную информацию, основанную на архивных документах и воспоминаниях людей, принимавших непосредственное участие в событиях тех лет. Думаю, что посетители откроют для себя много нового о трудовом подвиге нашего народа.

Сегодня предпринимаются попытки переписать историю войны, навязать „альтернативные взгляды“ и принизить роль нашей страны в победе над фашизмом. Мы обязаны сохранить и передать молодому поколению правду о том, кем и как была достигнута Победа», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

С материалами, представленными Государственным Рязанским приборным заводом, можно будет ознакомиться в течение трех месяцев. Планируется организовать посещение Музея Победы работниками предприятия.

Возрастное ограничение — 6+