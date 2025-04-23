ГРПЗ стал участником выставочного проекта «Герои тыла» экспозиции «Подвиг Народа» в Музее Победы

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) в рамках выставочного проекта «Герои тыла», который является частью экспозиции «Подвиг Народа» Музея Победы на Поклонной горе в Москве, представил материалы об истории выпуска десантных планеров для фронта в годы Великой Отечественной войны.

Специально для музея на заводе изготовили макет планера Г-11 конструкции Владислава Грибовского, выпускавшегося предприятием во время войны. Этот летательный аппарат часто использовался для доставки грузов в партизанские отряды, поэтому для витрины также создали макет леса с поляной, светящимися сигнальными кострами для посадки летательного аппарата и фигурками партизан. Для посетителей подготовили подробную электронную презентацию, в которой раскрывается история выпуска планеров на заводе, приводятся уникальные документы, воспоминания тружеников, фотографии, чертежи, а также рассказывается о сохранении на ГРПЗ памяти о подвиге заводчан.

«Для нашего предприятия большая честь быть представленным в год 80-летия Великой Победы в одном из крупнейших военно-исторических музеев мира. Мы участвуем в выставочном разделе, посвященном вкладу промышленности в приближение Победы, в рамках соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией Ростех и Музеем Победы.

Для экспонирования мы подобрали максимально интересную информацию, основанную на архивных документах и воспоминаниях людей, принимавших непосредственное участие в событиях тех лет. Думаю, что посетители откроют для себя много нового о трудовом подвиге нашего народа.

Сегодня предпринимаются попытки переписать историю войны, навязать „альтернативные взгляды“ и принизить роль нашей страны в победе над фашизмом. Мы обязаны сохранить и передать молодому поколению правду о том, кем и как была достигнута Победа», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

С материалами, представленными Государственным Рязанским приборным заводом, можно будет ознакомиться в течение трех месяцев. Планируется организовать посещение Музея Победы работниками предприятия.

Возрастное ограничение — 6+