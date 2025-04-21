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В Рязани открылся новый офис ВТБ

Новое отделение банка ВТБ заработало в центре города по адресу: улица Гагарина, 75. Офис обслуживает физических лиц с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 без перерывов, выходные — суббота и воскресенье. Рядом расположен торгово-рыночный комплекс Полетаевский, очень популярный у жителей Рязани и Рязанской области. В шаговой доступности — остановка общественного транспорта, есть парковка.

Пространство оформлено в современном стиле с акцентом на комфорт: вместо традиционных стоек здесь оборудованы зоны с мягкими диванчиками и креслами для общения клиентов со специалистами. Отделение включает несколько зон обслуживания, переговорные комнаты и зону «Привилегия». Гостям доступны два круглосуточных банкомата, кофейный автомат и кулер.

Клиентам предлагается полный спектр услуг: оформление кредитов, выпуск карт (дебетовых и кредитных), открытие вкладов. Сотрудники помогут подключить мобильное приложение банка, а также проконсультируют по вопросам финансового планирования.

«Это уже тринадцатый офис банка в регионе, — подчеркнула Лариса Прокопова, управляющий ВТБ в Рязанской области. — В рамках стратегии развития сети в прошлом году мы запустили отделения в Ряжске, Сасово и Касимове. Наша цель — обеспечить каждому клиенту доступ к персональной финансовой поддержке. Параллельно мы расширяем выездное обслуживание: курьерские услуги уже охватывают 83% жителей региона, а к концу года показатель достигнет 90%".