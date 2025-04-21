10 лебедей готовятся к переезду в район «Окской стрелки»

10 лебедей готовятся к переезду в район «Окской стрелки». Об этом сообщила пресс-служба ГК «Зеленый сад».

На данный момент птицы живут в Рязанском доме белого аиста (РДБА). Орнитологи отрабатывают методики их содержания и разведения. Лебеди приобретены на средства ГК «Зеленый сад».

Ученые рассказали, что шесть из десяти птиц в 2025 году могут стать родителями. Остальные пока в подростковом возрасте, им предстоит окрепнуть и набраться сил. А в будущем — переселиться на новое место.

Постоянным домом для лебедей станет «Парк птиц», расположенный в акватории Борковского затона рядом с жилым комплексом «Окская стрелка». Всего там планируют поселить 50 пар лебедей. Консультирует проект научно-методический отдел Московского зоопарка.

По плану «Зеленого сада», «Парк птиц» в пойме Оки должен стать самым масштабным в стране. В основном на этой территории будут представлены лебеди и аисты.

Пилотным проектом для «Парка птиц» является Рязанский дом белого аиста, который начал работу еще в 2019 году. Инициатором и меценатом его создания также стал «Зеленый сад»: компания собрала команду из ученых и журналистов и курирует работу по воссозданию популяции краснокнижных птиц. Отмечается, что проект оказался успешным — за годы работы в дикую природу выпустили более 40 аистов.

Что касается лебедей, то изначально в РДБА приехали 10 птиц, но они привлекли еще одну пару. Орнитологи считают, что эта пара может остаться на гнездование. В доме белого аиста для этого созданы все условия: рядом сородичи, есть корм, зона покоя и территория, подходящая для выведения птенцов. Такая же ситуация будет складываться в «Парке птиц» на «Окской стрелке».

А жителям нового жилого комплекса будет доступно увлечение — бердвотчинг (любительская орнитология, наблюдение за пернатыми с помощью бинокля — прим. ред.).

Приобрести квартиру в доме на берегу Оки можно по ссылке: www.green-garden.ru/catalog/okskaya_strelka/?type=chess . Телефон отдела продаж ГК «Зелёный сад»: +7 (4912) 77-77-77 .

Информация по ЖК «Окская стрелка»: Застройщик: ООО СЗ «ЗЕЛЕНЫЙ САД — РЯБИНОВЫЕ ГРОЗДЬЯ». Проектная декларация № 62-000396 от 10.04.2025, подробности на сайте наш. дом. рф.