Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 21
24°
Втр, 22
23°
Срд, 23
24°
ЦБ USD 81.14 -0.88 19/04
ЦБ EUR 92.22 -1.03 19/04
Нал. USD 83.50 / 82.82 21/04 15:20
Нал. EUR 94.60 / 95.70 21/04 15:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
9 апреля 11:54
22 350
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 12:00
22 141
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
37 315
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
41 615
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
10 лебедей готовятся к переезду в район «Окской стрелки»

10 лебедей готовятся к переезду в район «Окской стрелки». Об этом сообщила пресс-служба ГК «Зеленый сад».

На данный момент птицы живут в Рязанском доме белого аиста (РДБА). Орнитологи отрабатывают методики их содержания и разведения. Лебеди приобретены на средства ГК «Зеленый сад».

Ученые рассказали, что шесть из десяти птиц в 2025 году могут стать родителями. Остальные пока в подростковом возрасте, им предстоит окрепнуть и набраться сил. А в будущем — переселиться на новое место.

Постоянным домом для лебедей станет «Парк птиц», расположенный в акватории Борковского затона рядом с жилым комплексом «Окская стрелка». Всего там планируют поселить 50 пар лебедей. Консультирует проект научно-методический отдел Московского зоопарка.

По плану «Зеленого сада», «Парк птиц» в пойме Оки должен стать самым масштабным в стране. В основном на этой территории будут представлены лебеди и аисты.

Пилотным проектом для «Парка птиц» является Рязанский дом белого аиста, который начал работу еще в 2019 году. Инициатором и меценатом его создания также стал «Зеленый сад»: компания собрала команду из ученых и журналистов и курирует работу по воссозданию популяции краснокнижных птиц. Отмечается, что проект оказался успешным — за годы работы в дикую природу выпустили более 40 аистов.

Что касается лебедей, то изначально в РДБА приехали 10 птиц, но они привлекли еще одну пару. Орнитологи считают, что эта пара может остаться на гнездование. В доме белого аиста для этого созданы все условия: рядом сородичи, есть корм, зона покоя и территория, подходящая для выведения птенцов. Такая же ситуация будет складываться в «Парке птиц» на «Окской стрелке».

А жителям нового жилого комплекса будет доступно увлечение — бердвотчинг (любительская орнитология, наблюдение за пернатыми с помощью бинокля — прим. ред.).

Приобрести квартиру в доме на берегу Оки можно по ссылке: www.green-garden.ru/catalog/okskaya_strelka/?type=chess. Телефон отдела продаж ГК «Зелёный сад»: +7 (4912) 77-77-77.

Информация по ЖК «Окская стрелка»: Застройщик: ООО СЗ «ЗЕЛЕНЫЙ САД — РЯБИНОВЫЕ ГРОЗДЬЯ». Проектная декларация № 62-000396 от 10.04.2025, подробности на сайте наш. дом. рф.