Жители Московского района Рязани рассказали о проблемах с сотовой связью
По словам рязанцев, проблема наблюдается у разных операторов. Сложности возникают при попытке дозвониться и во время использования мобильного интернета.
Жители Московского района Рязани рассказали о проблемах с сотовой связью. Об этом в редакцию РЗН. Инфо написали читатели.
По словам рязанцев, проблема наблюдается у разных операторов. Сложности возникают при попытке дозвониться и во время использования мобильного интернета.
Ранее в Московском районе произошло аварийное отключение света.