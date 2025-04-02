Жителей Александро-Невского района предупредили о запуске беспилотников МЧС

«Сегодня, 2 апреля, с 8:00 до 17:00 часов в Александро-Невском районе будут запускаться беспилотные летательные аппараты Департамента ГОЧСиПБ», — отметили в сообщении. Беспилотники будут пролетать над населенными пунктами Спешнево, Ржавец, Сергиевский Бровок, Дмитриевский Боровок, Ольховка, Владимировка.