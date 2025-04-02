ВС РФ нанесли удар по месту сборки беспилотников ВСУ

ВС РФ поразили предприятие по сборке беспилотников, центр подготовки операторов дронов, склады боеприпасов всушников. Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы JDAM производства США и 177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 94 над территорией Российской Федерации.