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ВС РФ нанесли удар по месту сборки беспилотников ВСУ
ВС РФ поразили предприятие по сборке беспилотников, центр подготовки операторов дронов, склады боеприпасов всушников. Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы JDAM производства США и 177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 94 над территорией Российской Федерации.

ВС РФ нанесли удар по месту сборки беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.

ВС РФ поразили предприятие по сборке беспилотников, центр подготовки операторов дронов, склады боеприпасов всушников.

Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы JDAM производства США и 177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 94 над территорией Российской Федерации.