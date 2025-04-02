Власти российского региона начали обматывать столбы искусственным газоном

Представитель мэрии Ростова-на-Дону сообщил, что это сделано для борьбы с размещением листовок. Пока все проходит в рамках эксперимента.

Власти российского региона начали обматывать столбы искусственным газоном для борьбы с «визуальным шумом». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на горадминистрацию.

Представитель мэрии Ростова-на-Дону сообщил, что это сделано для борьбы с размещением листовок.

Пока все проходит в рамках эксперимента.